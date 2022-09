LIVE MotoGP, GP Aragon 2022 in DIRETTA: tra poco il warm-up, Bagnaia prova le condizioni di gara (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.40 VIA AL warm-UP!!! 9.37 Bastianini, che corre con un mezzo meno evoluto, ha già vinto 3 gare e si è guadagnato una GP23 Factory per il prossimo anno. Un ulteriore quarto successo nulla aggiunge e nulla toglie a una stagione già straordinaria di per sé. 9.34 Ecco perché Ducati deve prendere posizione con i suoi piloti. Bagnaia ha riaperto una corsa iridata che appariva compromessa. È lui il cavallo su cui puntare per vincere il titolo 2022. Siamo ormai a tre quarti di stagione, quanto doveva essere dimostrato è stato dimostrato. 9.31 Il marchio ha attraversato anche un periodo molto difficile prima della progressiva risalita, culminata con l’attuale supremazia, suggellata da un Pecco in grado di reincarnare, per superiorità e modus operandi lo Stoner del ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.40 VIA AL-UP!!! 9.37 Bastianini, che corre con un mezzo meno evoluto, ha già vinto 3 gare e si è guadagnato una GP23 Factory per il prossimo anno. Un ulteriore quarto successo nulla aggiunge e nulla toglie a una stagione già straordinaria di per sé. 9.34 Ecco perché Ducati deve prendere posizione con i suoi piloti.ha riaperto una corsa iridata che appariva compromessa. È lui il cavallo su cui puntare per vincere il titolo. Siamo ormai a tre quarti di stagione, quanto doveva essere dimostrato è stato dimostrato. 9.31 Il marchio ha attraversato anche un periodo molto difficile prima della progressiva risalita, culminata con l’attuale supremazia, suggellata da un Pecco in grado di reincarnare, per superiorità e modus operandi lo Stoner del ...

