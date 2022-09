LIVE MotoGP | GP Aragon 2022 in DIRETTA | Nakagami vola nel warm-up | 8° Quartararo e 11° Bagnaia Dalle 14 00 la gara

(Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00 BANDIERA A SCACCHI!!! 9.59continua a girare sul passo dell’1:49 basso, mentre Vinales è quarto 0.482. 9.57 Migliora Bastianini, portandosi a 0.109 da, ma sempre in seconda posizione. In tutto questoè nono a 0.907. 9.56 Marc Marquez si migliora ed è in quarta posizione a 0.514. Dal canto lorogirano sullo stesso ritmo, ovvero 1:48 basso. Da notare checomanda con due medie nuove, mentre Bastianini, Zarco e Marc Marquez hanno una soft sul posteriore. 9.54sta girando con una media al posteriore con 15 giri, qindi parecchio usurata. 9.52 Molto veloce Bastianini che si porta in seconda posizione a 0.412. 9.51 Nel frattempo errore di ...

Misterhelmet : Commento Live Aragon GP: siete pronti? Scegliete il canale che volete! #misterhelmet #aragon #motogp #live - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: GP Aragon, LIVE il sogno rimonta di Bagnaia. Segui MotoGP, Moto2 e Moto3 - FormulaPassion : #MotoGP: seguite con noi Live il Warm-up della classe regina #AragonGP - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA #LIVE #Aragon del warm-up: Bagnaia si prepara per la gara, nuova sfida contro Qua… - dianatamantini : LIVE - Scatta la domenica di gare, si comincia coi warm up MotoGP, Moto2 e Moto3. La diretta dei turni con aggiorna… -

... LE LIBEREAUGUSTO UFFICIALE IN GASGAS Mancava solo l'ufficialità di Augusto Fernandez nel team satellite KTM per completare la griglia del Mondiale2023 . L'annuncio è arrivato nel ...Il GP di Aragon è in diretta domenica 18 settembre alle 14 su Sky Sporte in streaming su NOW GP ARAGON, LE LIBEREImpianto nuovissimo quello situato ad Alcañiz , nella Comunità autonoma ...Come seguire, live in tv su Sky Sport MotoGp e in streaming la gara di Alcaniz, in diretta anche su Tuttosport.com ...Come seguire, live in tv su Sky Sport MotoGP e in streaming la gara di Alcaniz, in diretta anche su corrieredellosport.it ...