LIVE Moto2, GP Aragon 2022 in DIRETTA: Acosta vince su Canet e Fernandez, quinto Arbolino. 10mo posto per Vietti

13.07 La classifica al traguardo: 1 51 P. Acosta 39:35.337 2 40 A. Canet +2.612 3 37 A. Fernandez +3.799 4 79 A. OGURA +7.736 5 14 T. Arbolino +7.803 6 54 F. ALDEGUER +8.620 7 35 S. CHANTRA +14.893 8 9 J. NAVARRO +20.014 9 16 J. ROBERTS +26.758 10 13 C. Vietti +31.360 

13.05 Acosta diventa il più giovane a vincere per due volte in Moto2. Ritmo incredibile per lo spagnolo che quest'oggi è stato semplicemente il più veloce di tutti.

