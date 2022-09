LIVE Moto2, GP Aragon 2022 in DIRETTA: Acosta vede il successo, Canet e Fernandez inseguono davanti ad Arbolino (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -1 Ultimo giro! -2 Ogura infila Arbolino che ora deve vedersela anche con Dixon per il quinto posto. -2 Acosta ha preso 2 secondi di vantaggio su tutti i rivali. Che ritmo per il #51 della Moto2 che è pronto per salire sul gradino più alto del podio. -3 ARON Canet! Il pilota di Pons attacca e passa Fenandez che è costretto ad alzare bandiera bianca. Acosta è ad un passo dal successo. -3 Kubo e Hada abbandonano la corsa. I due giapponesi cadono nel secondo settore della pista. Canet, invece, continua ad impensierire Fernandez. -4 Canet vs ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -1 Ultimo giro! -2 Ogura infilache ora deversela anche con Dixon per il quinto posto. -2ha preso 2 secondi di vantaggio su tutti i rivali. Che ritmo per il #51 dellache è pronto per salire sul gradino più alto del podio. -3 ARON! Il pilota di Pons attacca e passa Fenandez che è costretto ad alzare bandiera bianca.è ad un passo dal. -3 Kubo e Hada abbandonano la corsa. I due giapponesi cadono nel secondo settore della pista., invece, continua ad impensierire. -4vs ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AragonGP #Moto2 Vince #Acosta davanti a #Canet e #Fernandez! Quinto posto per #Arbolino autore di… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Aragon 2022 in DIRETTA: Acosta al comando su Fernandez quarto posto per Arbolino - #Moto2 #Aragon… - infoitsport : GP Aragon, Moto2: la gara LIVE. In Moto3 vittoria di Guevara, 14° Foggia - SkySportMotoGP : ???? Aragon, è il momento della Moto2 Augusto Fernandez dalla pole IL LIVE ? - OdeonZ__ : GP Aragon, LIVE il sogno rimonta di Bagnaia. Segui MotoGP, Moto2 e Moto3 -