LIVE Milan-Napoli 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | miracolo di Meret

Leggi su oasport

(Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21? Giroud di testa non trova la porta. 19? Si notano pesantemente le assenze di Leao e Osimhen. 17? Chiara la chiave tattica, ilpunta sugli esterni mentre ilsulla parte centrale di campo. 15? Giallo per Kjaer, fallo su Kvaratskhelia. 13? Spinge pesantemente il. 11?diche manda sulla traversa un tentativo di Giroud. 9? Theo Hernandez mette in mezzo, ma il pallone è troppo forte. 7? Theo Hernandez sbaglia la conclusione dopo un corner. 5? Approccio dell’arbitro che non fischia al minimo contatto, che prova a far viaggiare velocemente la partita. 3?che prova ad alzare subito il baricentro. 1? Inizia la partita! 20.40 Ingresso in campo dei giocatori. 20.35 Tra cinque ...