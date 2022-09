LIVE Ciclismo | Cronometro Mondiali 2022 in DIRETTA | tra poco la sfida tra Ganna ed Evenepoel

(Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA CHE ORA PARTE FILIPPOE LA STARTLIST DELLA7.50 La classifica parziale all’arrivo: 1 BISSEGGER Stefan 40.49,59 50.261 2 LAMPAERT Yves 41.11,62 49.813 3 ARMIRAIL Bruno 41.12,02 49.805 4 PLAPP Luke 41.26,83 49.5095 AFFINI Edoardo 41.30,60 49.4346 SOBRERO Matteo 41.36,51 49.317 7 ARNDT Nikias 41.45,28 49.144 8 CORT Magnus 42.09,60 48.672 9 POWLESS Neilson 42.11,38 48.638 10 HOOLE Daan 42.17,46 48.521 7.49 Al momento in gara solo corridori di terza fascia. Si tornerà a fare sul serio dalle 8.00. 7.47 Sulla carta Pogacar dovrebbe avere qualcosa in meno arispetto a, Kueng e, ma lo sloveno su questo percorso potrebbe stupire. 7.46 Quest’anno il Filippodel 2021 non si è ancora mai visto. ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo Cronometro Mondiali 2022 in DIRETTA: si comincia! - #Ciclismo #Cronometro #Mondiali… - SpazioCiclismo : DIRETTA Crono Uomini élite Mondiali Ciclismo 2022 LIVE - SpazioCiclismo : Segui con noi la diretta della crono uomini élite dei Mondiali #Wollongong2022 - zazoomblog : LIVE Ciclismo Cronometro Mondiali 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna sfida Evenepoel e Pogacar sognando il tris -… -

Questa è la stabilizzazione ideale per scenari specifici per lo sport, come il, e per le ... tra cui un feeddella fotocamera, vari modelli di livellamento, montaggio rapido e altro ...Il secondo come appassionato di, è perché invidiavo i territori della Toscana e ci siamo ... A questo link https://www.facebook.com/ watch//ref=watch_ permalink&v=1709062646135239 la ...Scatta il Mondiale a Wollongong, in Australia. A partire dall'1.35 toccherà alle donne, con le azzurre Arianna Fidanza e Vittoria Guazzini. Dalle 5.40 gli uomini con il terzetto formato da Domenico Af ...Domenica 18 settembre andrà in scena la cronometro individuale maschile dei Mondiali 2022 di ciclismo. A Wollongong (Australia) si apre la rassegna iridata con la prova contro il tempo dei professioni ...