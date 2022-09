LIVE Canelo Alvarez-Golovkin, Mondiale supermedi in DIRETTA: monologo del messicano, montepremi milionario (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Canelo Alvarez IL montepremi E QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO Canelo 06.40 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 06.37 Ufficializzata la vittoria per Canelo, decisione unanime. 116-112 e due 115-113. Cartellini fin troppo generosi per lo sconfitto. 06.35 Otto anni di differenza si fanno sentire, lavoro solo con il jab sinistro di Golovkin. Canelo domina per tutti i round senza mai rischiare nulla. Finisce qui, vince Canelo dominando per tutto il match. Golovkin prova il tutto per tutto. Canelo controlla tranquillamente l’ultimo round. Jab di Golovkin. Scambio rapido ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DIILE QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO06.40 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 06.37 Ufficializzata la vittoria per, decisione unanime. 116-112 e due 115-113. Cartellini fin troppo generosi per lo sconfitto. 06.35 Otto anni di differenza si fanno sentire, lavoro solo con il jab sinistro didomina per tutti i round senza mai rischiare nulla. Finisce qui, vincedominando per tutto il match.prova il tutto per tutto.controlla tranquillamente l’ultimo round. Jab di. Scambio rapido ...

