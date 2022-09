LIVE Canelo Alvarez-Golovkin, Mondiale supermedi in DIRETTA: mancano tre incontri al match! (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.45 Ecco gli incontri disputati fino a questo momento: Anthony Herrera vs Delvin McKinley, 6 round, pesi gallo junior: Herrera vince per decisione unanime 50-45, 50-45, 50-45 (fermato dopo cinque round per scontro di teste). Aaron Aponte vs Fernando Molina , 8 round, welter junior: pareggio (74-76, 75-75, 76-74). Marc Castro vs Kevin Montiel, 8 round, leggero: Castro vince per KO a 1:40 del quinto round. Diego Pacheco contro Enrique Collazo, 10 round, per il titolo dei pesi medi WBC degli Stati Uniti: Pacheco vince per TKO a 2:29 del quinto round. 2.25 Inizia l’incontro Vacant WBA International Middleweight Championship: Austin Williams vs Kieron Conway. 2.20 Buonasera è iniziata la card dell’evento. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.45 Ecco glidisputati fino a questo momento: Anthony Herrera vs Delvin McKinley, 6 round, pesi gallo junior: Herrera vince per decisione unanime 50-45, 50-45, 50-45 (fermato dopo cinque round per scontro di teste). Aaron Aponte vs Fernando Molina , 8 round, welter junior: pareggio (74-76, 75-75, 76-74). Marc Castro vs Kevin Montiel, 8 round, leggero: Castro vince per KO a 1:40 del quinto round. Diego Pacheco contro Enrique Collazo, 10 round, per il titolo dei pesi medi WBC degli Stati Uniti: Pacheco vince per TKO a 2:29 del quinto round. 2.25 Inizia l’incontro Vacant WBA International Middleweight Championship: Austin Williams vs Kieron Conway. 2.20 Buonasera è iniziata la card dell’evento. Buonasera e benvenuti allatestuale di ...

