LIVE Berrettini-Elias Ymer 6-4, Italia-Svezia Coppa Davis in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MIKAEL Ymer DI Coppa Davis LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI Coppa Davis Italia-Svezia 15-0 Finisce in rete il dritto di Ymer dopo il servizio e dritto di Matteo. 1-0 Esce la risposta di Berrettini. 40-30 Questa volta esce il dritto di Ymer dopo il servizio. 40-15 Buona prima del numero 119 al mondo. 30-15 Servizio e dritto in avanzamento dello svedese. 15-15 Si ferma sul nastro la palla corta di Ymer. 15-0 Esce la risposta di dritto del nostro portacolori. 15.57 Buon primo set per Berrettini, soprattutto ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-MIKAELDILADEL DOPPIO DI15-0 Finisce in rete il dritto didopo il servizio e dritto di Matteo. 1-0 Esce la risposta di. 40-30 Questa volta esce il dritto didopo il servizio. 40-15 Buona prima del numero 119 al mondo. 30-15 Servizio e dritto in avanzamento dello svedese. 15-15 Si ferma sul nastro la palla corta di. 15-0 Esce la risposta di dritto del nostro portacolori. 15.57 Buonset per, soprattutto ...

SuperTennisTv : ????Italia ?? Svezia???? ? Al via alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX Berrettini ?? E. Ymer Sinner ?? M. Ymer Fognini/Bolelli… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Elias Ymer Italia-Svezia Coppa Davis in DIRETTA: si comincia! - #Berrettini-Elias #Italia-Svezia - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Elias Ymer 4-4 fase a gironi Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Elias #gironi… - Laurarusso27 : RT @federtennis: 1° set ?? ???? #Berrettini 6-4 ??Segui il match LIVE su #SuperTenniX #stayFIT | #DavisCup | #IoTifoItalia | #DavisCupFinals… - Laurarusso27 : RT @SuperTennisTv: Italia-Svezia 1° set ?? ???? #Berrettini 6-4 ?? Segui il match LIVE su #SuperTenniX #DavisCup | #IoTifoItalia | #DavisC… -