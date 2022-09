L’Italia del tennis vola a Malaga! (Di domenica 18 settembre 2022) Fatto il proprio dovere. Si parte per Malaga! La nazionale italiana del tennis, dopo la Croazia, batte anche contro l’Argentina e si qualifica matematicamente per le fasi finali della Coppa Davis che si svolgeranno a Malaga dal 21 al 27 di Novembre. Fondamentale è stata la sofferta vittoria in tre set (7/5 – 1/6 – 6/3) di Jannik Sinner contro Francisco Cerundolo, il tennista argentino più in forma di quest’anno. I pronostici iniziali di questo girone sono stati dunque rispettati. L’Italia guidata da capitan Filippo volandri, rappresentata in singolare dal trio Berrettini – Sinner – Musetti, ed in doppio dalla coppia Bolelli/Fognini, ha fatto valere la sua netta superiorità vincendo senza troppe paturnie i primi due match. In entrambe le occasioni L’Italia ha guadagnato immediatamente ... Leggi su notizieitaliaonline (Di domenica 18 settembre 2022) Fatto il proprio dovere. Si parte perLa nazionale italiana del, dopo la Croazia, batte anche contro l’Argentina e si qualifica matematicamente per le fasi finali della Coppa Davis che si svolgeranno a Malaga dal 21 al 27 di Novembre. Fondamentale è stata la sofferta vittoria in tre set (7/5 – 1/6 – 6/3) di Jannik Sinner contro Francisco Cerundolo, ilta argentino più in forma di quest’anno. I pronostici iniziali di questo girone sono stati dunque rispettati.guidata da capitan Filippondri, rappresentata in singolare dal trio Berrettini – Sinner – Musetti, ed in doppio dalla coppia Bolelli/Fognini, ha fatto valere la sua netta superiorità vincendo senza troppe paturnie i primi due match. In entrambe le occasioniha guadagnato immediatamente ...

