L'Italia del tennis vola a Malaga (Di domenica 18 settembre 2022) Fatto il proprio dovere. Si parte per Malaga! La nazionale italiana del tennis, dopo la Croazia, batte anche contro l'Argentina e si qualifica matematicamente per le fasi finali della Coppa Davis che si svolgeranno a Malaga dal 21 al 27 di Novembre. Fondamentale è stata la sofferta vittoria in tre set (7/5 – 1/6 – 6/3) di Jannik Sinner contro Francisco Cerundolo, il tennista argentino più in forma di quest'anno. I pronostici iniziali di questo girone sono stati dunque rispettati. L'Italia guidata da capitan Filippo volandri, rappresentata in singolare dal trio Berrettini – Sinner – Musetti, ed in doppio dalla coppia Bolelli/Fognini, ha fatto valere la sua netta superiorità vincendo senza troppe paturnie i primi due match. In entrambe le occasioni L'Italia ha ...

