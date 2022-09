L' ItalDavis vince il girone | a Malaga sfida contro gli Usa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 settembre 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) – Matteo Berrettini fa subito la sua parte e chiude il discorso: Italia alle Final Eight dida prima nelA eagli Usa, secondi a Glasgow dietro l'Olanda. Sul veloce indoor dell'Unipol Arena di Bologna, il tennista romano è il primo a scendere in campo e in un'ora e 15 minuti di gioco sbriga la pratica Elias Ymer per 6-4 6-4. Match tutto sommato equilibrato, dove l'azzurro ha però fatto valere la maggior esperienza ad alti livelli: nel primo set piazza il break alla prima opportunità, nel secondo resiste al ritorno del rivale chiudendo sul primo match-point. Per Berrettini anche 10 aceun solo doppio fallo e zero break point concessi. “Non è stata una partita difficile ma lui ha servito molto bene ed ha giocato libero ed aggressivo perchè non aveva nulla da perdere – il ...