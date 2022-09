L’Inter aspettava un’offerta per De Vrij in estate: rinnovo, ecco la situazione (Di domenica 18 settembre 2022) La situazione di De Vrij con L’Inter tra rinnovo e un addio… mancato Oltre a Milan Skriniar, in casa Inter c’è anche da definire la situazione contrattuale di Stefan De Vrij il cui accordo attuale, come il suo collega di reparto, scadrà a giugno 2023 se non verrà trovato un accordo prima. Il punto sul centrale olandese, che sembrava destinato a lasciare il club di Viale della Liberazione in estate e non al massimo in queste prime uscite stagionale, è fatto da Alfredo Pedullà sulle colonne della Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “L’olandese, in scadenza come il suo collega, è un enorme punto di domanda. E forse le risposte sono già arrivate: un anno fa De Vrij era sicuro di rinnovare, a metà giugno aveva chiesto che venisse mantenuta quella ... Leggi su intermagazine (Di domenica 18 settembre 2022) Ladi Decontrae un addio… mancato Oltre a Milan Skriniar, in casa Inter c’è anche da definire lacontrattuale di Stefan Deil cui accordo attuale, come il suo collega di reparto, scadrà a giugno 2023 se non verrà trovato un accordo prima. Il punto sul centrale olandese, che sembrava destinato a lasciare il club di Viale della Liberazione ine non al massimo in queste prime uscite stagionale, è fatto da Alfredo Pedullà sulle colonne della Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “L’olandese, in scadenza come il suo collega, è un enorme punto di domanda. E forse le risposte sono già arrivate: un anno fa Deera sicuro di rinnovare, a metà giugno aveva chiesto che venisse mantenuta quella ...

