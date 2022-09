L’Insegnamento (Di domenica 18 settembre 2022) Nessun uomo può rivelarvi altro se non quello che giace semiaddormentatoNell’albeggiare della vostra conoscenzaIl maestro che cammina all’ombra del tempio tra i suoi studentiNon offre il suo sapere, ma piuttosto la sua fede e il suo amoreTagore Mi ha sempre rapita il fascino e la profondità della cultura orientale e, grazie ad essa, ho avuto il dono di potermi avvicinare allo studio della filosofia vedantica. Nasce così la conoscenza e lo studio del Reiki, un’antica disciplina, nata ad opera del dr. Mikao Usui. Sappiamo che Mikao Usui nacque il 15 agosto 1865 nella provincia di Kyoto, in Giappone, nel villaggio di Tania-mura, oggi chiamato Miyamacho, nel distretto Yamagata, che oggi è la Prefettura di Gifu. Nel 1869 iniziò i suoi studi presso la scuola di un Monastero di Buddismo Tendai. Attraverso il ritrovamento di antichi manoscritti in Sanscrito, da lui tradotti, ebbe, dopo ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 18 settembre 2022) Nessun uomo può rivelarvi altro se non quello che giace semiaddormentatoNell’albeggiare della vostra conoscenzaIl maestro che cammina all’ombra del tempio tra i suoi studentiNon offre il suo sapere, ma piuttosto la sua fede e il suo amoreTagore Mi ha sempre rapita il fascino e la profondità della cultura orientale e, grazie ad essa, ho avuto il dono di potermi avvicinare allo studio della filosofia vedantica. Nasce così la conoscenza e lo studio del Reiki, un’antica disciplina, nata ad opera del dr. Mikao Usui. Sappiamo che Mikao Usui nacque il 15 agosto 1865 nella provincia di Kyoto, in Giappone, nel villaggio di Tania-mura, oggi chiamato Miyamacho, nel distretto Yamagata, che oggi è la Prefettura di Gifu. Nel 1869 iniziò i suoi studi presso la scuola di un Monastero di Buddismo Tendai. Attraverso il ritrovamento di antichi manoscritti in Sanscrito, da lui tradotti, ebbe, dopo ...

