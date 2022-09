Liga 2022/2023: Borja Iglesias trascina il Betis, vince anche la Real Sociedad (Di domenica 18 settembre 2022) Nei due match validi per la sesta giornata della Liga 2022/2023 e andati in scena alle 18:30 di domenica 18 settembre, sono arrivate due vittorie secondo pronostico. Il Betis ha superato per 2-1 il Girona, imponendosi in rimonta. Alla rete iniziale di Martinez ha risposto Borja Iglesias, autore di una doppietta. Quinta vittoria stagionale (su sei gare disputate) per il club di Siviglia, che si conferma nelle posizioni di vertice della classifica. Successo per 2-1 anche per la Real Sociedad, vittoriosa ai danni dell’Espanyol. Accade tutto nel giro di un quarto d’ora nel primo tempo. Sorloth apre le danze, Exposito risponde e Mendez sigla il 2-1 decisivo. Sale a quota 10 punti in club basco. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Nei due match validi per la sesta giornata dellae andati in scena alle 18:30 di domenica 18 settembre, sono arrivate due vittorie secondo pronostico. Ilha superato per 2-1 il Girona, imponendosi in rimonta. Alla rete iniziale di Martinez ha risposto, autore di una doppietta. Quinta vittoria stagionale (su sei gare disputate) per il club di Siviglia, che si conferma nelle posizioni di vertice della classifica. Successo per 2-1per la, vittoriosa ai danni dell’Espanyol. Accade tutto nel giro di un quarto d’ora nel primo tempo. Sorloth apre le danze, Exposito risponde e Mendez sigla il 2-1 decisivo. Sale a quota 10 punti in club basco. SportFace.

