"Licenziare i cattivi insegnanti. Sono malpagati? Vadano in un'industria dove gli operai lavorano anche se pagati poco". L'affondo di Galimberti "Sono per la scuola pubblica purché si possano Licenziare gli insegnanti cattivi". E se i professori lamentano di esser poco pagati? "Andate in un'industria dove gli operai lavorano, anche se pagati poco, ma lavorano. Introduciamo il licenziamento dei cattivi insegnanti, o gli studenti più fortunati andranno all'estero, mentre i peggiori resteranno qui, a prendere il reddito di cittadinanza".

VoxClamantis5 : @Gianna81635097 @MilkoSichinolfi già,che cattivi questi imprenditori,che non vogliono fallire mandando in rovina il… - AngelaBez3 : @ilgiornale Ma i cattivi amministratori, sono parte dell'arredamento o si possono ancora licenziare, quando non fan… -