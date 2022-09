Letta: “La politica italiana è tutta maschilista” (Di domenica 18 settembre 2022) Letta e Speranza hanno partecipato al programma Rai ”Mezz’ora in più”, dove Letta ha dichiarato che ritiene la politica italiana “tutta maschilista”. I membri del PD, Enrico Letta (Presidente del Consiglio 2013-2014) e Roberto Speranza (Ministro della Salute dal 2019) sono stati ospiti presso il programma Rai ”Mezz’ora in più”. Letta ha sottolineato la necessità per cui i ruoli maschili e femminili debbano essere posti sullo stesso piano, mettendo in risalto gli obiettivi del suo partito: “Questo partito oggi è un partito che mette in campo una classe dirigente femminile e maschile allo stesso livello di grande qualità, secondo me abbiamo fatto un grosso passo avanti “La politica italiana è ... Leggi su notizieitaliaonline (Di domenica 18 settembre 2022)e Speranza hanno partecipato al programma Rai ”Mezz’ora in più”, doveha dichiarato che ritiene la”. I membri del PD, Enrico(Presidente del Consiglio 2013-2014) e Roberto Speranza (Ministro della Salute dal 2019) sono stati ospiti presso il programma Rai ”Mezz’ora in più”.ha sottolineato la necessità per cui i ruoli maschili e femminili debbano essere posti sullo stesso piano, mettendo in risalto gli obiettivi del suo partito: “Questo partito oggi è un partito che mette in campo una classe dirigente femminile e maschile allo stesso livello di grande qualità, secondo me abbiamo fatto un grosso passo avanti “Laè ...

