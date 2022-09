Leonardo Pieraccioni si dichiara: “A me mi garbi Meghan Markle, americana, se lasci il principe t’aspetto qui in Toscana” – VIDEO (Di domenica 18 settembre 2022) Una delle (rare) certezze del luccicante mondo di Instagram è che, se non oggi domani, Leonardo Pieraccioni potrebbe tirare fuori qualche chicca. Così è con la canzone dedicata a Meghan Markle, consorte del principe Harry e ‘nemica’ della royal family dopo la fuga a Los Angeles con marito e figli. Sui social, nei giorni del funerale dell’amatissima Regina Elisabetta, in molti ostentano disappunto per l’ex attrice Markle. Ma non Pieraccioni. Il regista le canta anzi uno stornello: “A me mi garbi Meghan Markle, americana, se lasci il principe t’aspetto qui in Toscana, stai tranquilla la mi’ nonna unné è regina, fumava il sigaro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Una delle (rare) certezze del luccicante mondo di Instagram è che, se non oggi domani,potrebbe tirare fuori qualche chicca. Così è con la canzone dedicata a, consorte delHarry e ‘nemica’ della royal family dopo la fuga a Los Angeles con marito e figli. Sui social, nei giorni del funerale dell’amatissima Regina Elisabetta, in molti ostentano disappunto per l’ex attrice. Ma non. Il regista le canta anzi uno stornello: “A me mi, seilqui in, stai tranquilla la mi’ nonna unné è regina, fumava il sigaro ...

