sportli26181512 : Leicester, individuato il successore di Rodgers: Secondo il Telegraph, il Leicester sarebbe interessato ad assumere… -

Calciomercato.com

I nerazzurri avrebberoil sostituto, che risponde al nome di Youri Tielemans , centrocampista belga in forza al. Il classe 1997 è pronto a lasciare i Foxes per fare il salto di ...La società dal canto suo avrebbe giàin Claudio Ranieri il sostituto, anzi, l'exsarebbe anche stato contattato, sia pur in maniera informale. Leicester, individuato il sostituto di Fofana | Mercato | Calciomercato.com