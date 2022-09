Le indagini di Lolita Lobosco: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (replica) (Di domenica 18 settembre 2022) Stasera, domenica 18 settembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la terza puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, la serie tv in quattro puntate liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e ambientata a Bari, Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Nella terza puntata della serie tv, dal titolo Spaghetti All’assassina, il vicequestore verrà richiamata al mattino dalle grida dei passanti, e così, dopo essere stata allertata, si precipiterà nel ristorante vicino casa sua, dove servono i famosi “spaghetti all’assassina”, per capire quanto successo. Sarà proprio qui, secondo le anticipazioni ... Leggi su tpi (Di domenica 18 settembre 2022) Stasera, domenica 18 settembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda inlade Ledi, la serie tv in quattro puntate liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e ambientata a Bari, Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nellaserie tv, dal titolo Spaghetti All’assassina, il vicequestore verrà richiamata al mattino dalle grida dei passanti, e così, dopo essere stata allertata, si precipiterà nel ristorante vicino casa sua, dove servono i famosi “spaghetti all’assassina”, per capire quanto successo. Sarà proprio qui, secondo le...

RadiocorriereTv : Spaghetti all'assassina con Lolita? Le indagini di #LolitaLobosco, domenica #18settembre su #Rai1 - oggiintv_guida : Le indagini di lolita lobosco s1e3 - spaghetti all'assassina, oggi in prima serata - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #superguidatv #nonelarena #ascoltitv Iscrivit… - infoitcultura : Le indagini di Lolita Lobosco: anticipazioni terzo episodio stasera in tv - facciolananna1 : Adesso vi do la guida tv Rai 1: Le Indagini Di Lolita Lobsoco Rai 2: Ncis: Los Angeles + Bull Rai 3: Città Segrete… -