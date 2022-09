L’avviso Usa ai partiti sui rapporti con la Russia. Parla O’Toole (Atlantic Council) (Di domenica 18 settembre 2022) Le sanzioni funzionano, ha spiegato Mario Draghi, presidente del Consiglio italiano, commentando in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri i dubbi di Matteo Salvini, leader della Lega. Abbiamo Parlato di questo, ma anche delle rivelazioni della diplomazia statunitense sui finanziamenti russi, con Brian O’Toole, nonresident senior fellow dell’Atlantic Council, ex funzionario del dipartimento del Tesoro degli Stati esperto di sanzioni, impegnato in passato sulle misure contro la Russia e l’Iran. Perché l’amministrazione Biden potrebbe aver deciso di divulgare alcune dettagli sui finanziamenti russi ai 20 Paesi nel mondo? Come nel periodo precedente l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, l’amministrazione Biden sembra sperare che far luce sulle attività “maligne” del ... Leggi su formiche (Di domenica 18 settembre 2022) Le sanzioni funzionano, ha spiegato Mario Draghi, presidente del Consiglio italiano, commentando in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri i dubbi di Matteo Salvini, leader della Lega. Abbiamoto di questo, ma anche delle rivelazioni della diplomazia statunitense sui finanziamenti russi, con Brian, nonresident senior fellow dell’, ex funzionario del dipartimento del Tesoro degli Stati esperto di sanzioni, impegnato in passato sulle misure contro lae l’Iran. Perché l’amministrazione Biden potrebbe aver deciso di divulgare alcune dettagli sui finanziamenti russi ai 20 Paesi nel mondo? Come nel periodo precedente l’invasione dell’Ucraina da parte della, l’amministrazione Biden sembra sperare che far luce sulle attività “maligne” del ...

