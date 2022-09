Landucci sull’espulsione | “Di Maria tartassato | Izzo conosciuto per queste tattiche”

infoitsport : Landucci: “Bisogna star zitti e lavorare”, poi il commento sull’espulsione -

... che gli costa pure l'. RUGANI 5,5 Riesce a vedere solo ...a tenere il passo di Pellegrini e non copre il primo palo'1 -...6,5 Si prende la scena in una serata incredibile.... che gli costa pure l'. RUGANI 5,5 Riesce a vedere solo ...a tenere il passo di Pellegrini e non copre il primo palo'1 -...6,5 Si prende la scena in una serata incredibile.