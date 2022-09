L'alluvione nelle Marche ha causato danni per milioni all'agricoltura locale (Di domenica 18 settembre 2022) AGI - Ammontano a milioni di euro i danni provocati dal maltempo nelle campagne delle Marche. Oltre alle colture, sono state distrutte serre, impianti di irrigazione, attrezzature, trattori e altri mezzi agricoli e impianti di trasformazione alimentare. È quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti dal quale si evidenzia anche che il maltempo ha lasciato i pozzi per l'acqua pieni di fango, inutilizzabili con le idrovore che non riescono a togliere la melma. Nei campi - continua la Coldiretti - si sono aperte voragini impraticabili per i trattori e si sono accatastati rifiuti di ogni genere. Gli agricoltori si stanno aiutando tra loro per pulire i terreni e ripristinare la funzionalità dei mezzi ma c'è anche il rischio di non riuscire a fare le semine autunnali di orzo, avena e grano, né quelle primaverili. ... Leggi su agi (Di domenica 18 settembre 2022) AGI - Ammontano adi euro iprovocati dal maltempocampagne delle. Oltre alle colture, sono state distrutte serre, impianti di irrigazione, attrezzature, trattori e altri mezzi agricoli e impianti di trasformazione alimentare. È quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti dal quale si evidenzia anche che il maltempo ha lasciato i pozzi per l'acqua pieni di fango, inutilizzabili con le idrovore che non riescono a togliere la melma. Nei campi - continua la Coldiretti - si sono aperte voragini impraticabili per i trattori e si sono accatastati rifiuti di ogni genere. Gli agricoltori si stanno aiutando tra loro per pulire i terreni e ripristinare la funzionalità dei mezzi ma c'è anche il rischio di non riuscire a fare le semine autunnali di orzo, avena e grano, né quelle primaverili. ...

