Lady Gaga ha chiesto scusa in lacrime | cosa è successo?

Miami, il concerto di Lady Gaga è stato interrotto a causa dei fulmini e della pioggia: la popstar ha chiesto scusa ai fan.

GagasgirlI : RT @keephauntingus: Lady Gaga sei e sarai per sempre una leggenda. Chromatica rimarrà per sempre nei nostri cuori, così come questo tour. C… - GagasgirlI : RT @LMonstersITA: 'Questo è stato il più grande tour della mia vita e amerò questo momento per sempre'. - Lady Gaga via Instagram ?? #Chroma… - 94GH0STIN : @dolcificant3 questo tweet è in risposta all’altro, lady gaga ha interrotto un concerto a causa di una tempesta e n… - dntbreakmyballs : @tina_ooc La nuova lady gaga cipollari - sonomarvin : Le scuse di Lady Gaga per aver interrotto l’ultima tappa del Chromatica Ball, a causa della tempesta. -