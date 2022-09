La rivoluzione del campionato: perdono insieme Milan, Inter e Juventus (e Roma). Non succedeva da sette anni (Di domenica 18 settembre 2022) Era la stagione 2015-16, sesta giornata di campionato. L’Inter, in casa, perse 1-4 contro la Fiorentina. Il Milan, in trasferta, cedette al Genoa 1-0. E allo stadio San Paolo – oggi ribattezzato «Maradona» -, il Napoli sconfisse la Juventus 2-1. A distanza di sette anni, le squadre più titolate della Serie A si riscoprono perdenti nella settima giornata di un campionato che sta stravolgendo tutti i pronostici estivi. Alle 12.30 di domenica 18 settembre, l’Inter ha subito per quasi la totalità del match il gioco dell’Udinese, uscendo sconfitta dalla Dacia Arena con il risultato di 3-1. A risaltare in negativo la prestazione della difesa Interista: il pezzo pregiato Milan Škriniar, a lungo corteggiato ... Leggi su open.online (Di domenica 18 settembre 2022) Era la stagione 2015-16, sesta giornata di. L’, in casa, perse 1-4 contro la Fiorentina. Il, in trasferta, cedette al Genoa 1-0. E allo stadio San Paolo – oggi ribattezzato «Maradona» -, il Napoli sconfisse la2-1. A distanza di, le squadre più titolate della Serie A si riscoprono perdenti nella settima giornata di unche sta stravolgendo tutti i pronostici estivi. Alle 12.30 di domenica 18mbre, l’ha subito per quasi la totalità del match il gioco dell’Udinese, uscendo sconfitta dalla Dacia Arena con il risultato di 3-1. A risaltare in negativo la prestazione della difesaista: il pezzo pregiatoŠkriniar, a lungo corteggiato ...

