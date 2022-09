La protesta delle donne iraniane al funerale di Masha Amini | la 22enne picchiata a morte perché “indossava male” il velo | VIDEO

(Di domenica 18 settembre 2022) Lairaniana Mahsaè stata massacrata di bottenonbene il. E ieri, in occasione del suo, una folla di persone è scesa in strada per manifestare contro la barbarie che è toccata alla giovane. Moltepresenti si sono tolte ilin segno die hanno gridato “al dittatore”, chiaro riferimento al regime a Guida Suprema di Ali Khamanei. La polizia è intervenuta quasi immediatamente facendo disperdere la folla con i lacrimogeni. Gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine hanno fatto registrare diversi feriti a Saqez, la città dove Mahsa viveva, e a Teheran. All’interno deipubblicati sui social network, sono ...

neXtquotidiano : Quanta dignità, quanto coraggio La protesta delle donne iraniane al #funerale di #MashaAmini, la 22enne picchiata… - infoitestero : Morte al dittatore, togliamo il velo: la protesta delle donne iraniane ai funerali di Mahsa Amini - lillidamicis : È già proclamato lo stato di agitazione con imminente avvio di manifestazioni di protesta, da parte della Fns Cisl… - CronacheMc : MACERATA - Un gruppo di genitori ha scritto al sindaco Sandro Parcaroli: «Le chiediamo di utilizzare quella che il… - stefanodonno75 : ITEXT a cura di STEFANO DONNO : CROTONE: TRASPORTO PUBBLICO, LA PROTESTA DELLE MAM... -

Il Comune di Reggio Emilia, tramite una nota, ha fatto sapere che per 'consentire il proseguimentoriprese cinematografiche del film dedicato a Enzo Ferrari, fino a fine mese verranno istituite ...Parte dalla Calabria una clamorosacontro i rincari abnormitariffe di luce e gas, con il Codacons che lancia in regione lo "Scioperobollette" offrendo assistenza legale agli utenti schiacciati dal caro - energia ...di Daniele BoviUna delle grandi incognite in vista delle elezioni politiche del 25 settembre sarà il livello di astensionismo; tema al centro del terzo episodio di Focus, il podcast di Umbria24 dedica ...Sottopasso pedonale di via Acquaviva chiuso da settimane, è protesta tra i residenti e i commercianti del quartiere che si sentono ostaggio dei passaggi a livello. Con il sottovia ...