"La paura va via da sé se i pensieri brillano", il nuovo disco di Nada (Di domenica 18 settembre 2022) Nada – photo credis Claudia PajewskiMILANO – "Il mio nuovo disco si chiamerà "La paura va via da sé se i pensieri brillano" ed uscirà il 7 ottobre per la La Tempesta / Santeria Records. Non vedo l'ora di farvelo ascoltare". Con questo breve post, pubblicato sui suoi canali social, Nada ha annunciato il proprio ritorno sulle scene con un nuovo album di prossima pubblicazione. L'articolo L'Opinionista.

