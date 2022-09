La mossa Ue contro l’Ungheria rischia di dividere di nuovo il centrodestra (Di domenica 18 settembre 2022) “Oggi la Commissione Europea ha proposto di sospendere una parte dei Fondi di coesione per l’Ungheria. Difendiamo i valori dello stato di diritto e proteggiamo il bilancio comune europeo. Le autorità ungheresi sono chiamate a rispondere con misure correttive concrete”. È quanto ha scritto su Twitter il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni. Memore delle divisioni nel centrodestra sul recente voto al Parlamento europeo, il deputato dem Vincenzo Amendola, sottosegretario agli Affari europei, ha sferzato via Twitter: “La coalizione di destra è in disaccordo su blocco navale, Pnrr, sanzioni a Vladimir Putin. Sono un sondaggio con tre opzioni: sì, no, boh. Ora la Commissione UE propone la sospensione del 65% dei fondi di coesione per l’Ungheria. La destra starà con chi rispetta lo stato di diritto, o con Orban?”. Non risparmia ... Leggi su formiche (Di domenica 18 settembre 2022) “Oggi la Commissione Europea ha proposto di sospendere una parte dei Fondi di coesione per. Difendiamo i valori dello stato di diritto e proteggiamo il bilancio comune europeo. Le autorità ungheresi sono chiamate a rispondere con misure correttive concrete”. È quanto ha scritto su Twitter il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni. Memore delle divisioni nelsul recente voto al Parlamento europeo, il deputato dem Vincenzo Amendola, sottosegretario agli Affari europei, ha sferzato via Twitter: “La coalizione di destra è in disaccordo su blocco navale, Pnrr, sanzioni a Vladimir Putin. Sono un sondaggio con tre opzioni: sì, no, boh. Ora la Commissione UE propone la sospensione del 65% dei fondi di coesione per. La destra starà con chi rispetta lo stato di diritto, o con Orban?”. Non risparmia ...

Loppe_V : @andrelukka No guarda, io personalmente non so mai contro gli allenatori, ma qui siamo davvero sulla vetta più alta… - manini_giacomo : L'#Udinese è partita con 3 uomini in pressione sui 4 costruttori interisti (Deulofeu su Brozovic). Dopo il gol è pa… - aurora_uras : @MatteoRichetti È vergognoso. La denuncia mossa da lei è contro ignoti, la sua vittima è stata perquisita e nulla… - luca7519 : @fabcet Secondo la logica dei garantisti, liberisti, fanatici dei due cosi, la donna è sicuramente la stolker della… - luca7519 : Secondo la logica dei garantisti, liberisti, fanatici dei due cosi, la donna è sicuramente la stolker della denunci… -