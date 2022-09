La missione del drone a Bengasi (Di domenica 18 settembre 2022) Il drone abbattuto il 22 Agosto 2022 dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), del generale Khalifa Haftar, nei pressi dell’aeroporto Benina di Bengasi, nella Libia orientale, sarebbe stato in missione per monitorare i cieli del capoluogo della Cirenaica prima della visita dell’ambasciatore degli Stati Uniti, Richard Norland, nella città. Lo riferisce l’emittente satellitare libica legata alla Tripolitania “February Channel”. Secondo fonti citate dall’emittente, il drone è stato abbattuto dal sistema di difesa antimissile russo Pantsir in dotazione alle forze di Haftar. A seguito dell’abbattimento del drone, sempre secondo fonti citate dall’emittente libica, l’ambasciatore Norland avrebbe rinunciato alla sua visita a Bengasi, in programma per oggi. Ieri sera, lo Lna ha ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 settembre 2022) Ilabbattuto il 22 Agosto 2022 dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), del generale Khalifa Haftar, nei pressi dell’aeroporto Benina di, nella Libia orientale, sarebbe stato inper monitorare i cieli del capoluogo della Cirenaica prima della visita dell’ambasciatore degli Stati Uniti, Richard Norland, nella città. Lo riferisce l’emittente satellitare libica legata alla Tripolitania “February Channel”. Secondo fonti citate dall’emittente, ilè stato abbattuto dal sistema di difesa antimissile russo Pantsir in dotazione alle forze di Haftar. A seguito dell’abbattimento del, sempre secondo fonti citate dall’emittente libica, l’ambasciatore Norland avrebbe rinunciato alla sua visita a, in programma per oggi. Ieri sera, lo Lna ha ...

