"La Meloni ha un grosso problema": la porcata di Di Maio, mai così in basso (Di domenica 18 settembre 2022) Le "sparate" di Luigi Di Maio, sintetizza Augusto Minzolini. Già, perché l'intervista dell'ex grillino ora leader di Impegno Civico, dunque Pd, è un diluvio di frasi scomposte, insensate. così come il Pd gli impone, eccolo sparare ad alzo zero contro il centrodestra, insistendo sulle "ombre russe", al netto del fatto che non ci sono prove. Insomma, Giggino prosegue nel solco delle ultime settimane. Minzolini gli chiede se ritiene opportuno che un ministro degli Esteri utilizzi temi del genere in campagna elettorale. E lui, ovviamente, risponde di sì. "La politica estera sta entrando nelle case degli italiani proprio perché Putin sta facendo aumentare il prezzo gas. Detto ciò, continuare a essere timidi sul tetto massimo significa fare una cortesia a Putin. A me interessa risolvere i problemi degli italiani. Per farlo, al netto della propaganda di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Le "sparate" di Luigi Di, sintetizza Augusto Minzolini. Già, perché l'intervista dell'ex grillino ora leader di Impegno Civico, dunque Pd, è un diluvio di frasi scomposte, insensate.come il Pd gli impone, eccolo sparare ad alzo zero contro il centrodestra, insistendo sulle "ombre russe", al netto del fatto che non ci sono prove. Insomma, Giggino prosegue nel solco delle ultime settimane. Minzolini gli chiede se ritiene opportuno che un ministro degli Esteri utilizzi temi del genere in campagna elettorale. E lui, ovviamente, risponde di sì. "La politica estera sta entrando nelle case degli italiani proprio perché Putin sta facendo aumentare il prezzo gas. Detto ciò, continuare a essere timidi sul tetto massimo significa fare una cortesia a Putin. A me interessa risolvere i problemi degli italiani. Per farlo, al netto della propaganda di ...

