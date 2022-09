La Lega di nuovo a Pontida, Salvini: “Fate arrivare il vostro grido in tutta Italia” (Di domenica 18 settembre 2022) Pontida. “Fate arrivare in tutta Italia il grido della Lega a Pontida”. Così Matteo Salvini, poco prima delle 11 di domenica 18 settembre, ha aperto il raduno della Lega sul pratone di Pontida, dove sono arrivati circa 200 pullman di militanti da tutta Italia, per un appuntamento che mancava dal 2019 e che rappresenta l’ultimo grande evento prima del voto del 25 settembre. “Vedervi da qua è una cosa straordinaria – ha detto il leader del Carroccio dal palco -: mancavamo da 3 anni, in questo prato c’è voglia di libertà, lavoro, lotta e futuro. Qualche anno fa piantammo l’albero della vita, per ricordare all’inizio di queste splendide giornate chi non c’è più e ci segue ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 settembre 2022). “inildella”. Così Matteo, poco prima delle 11 di domenica 18 settembre, ha aperto il raduno dellasul pratone di, dove sono arrivati circa 200 pullman di militanti da, per un appuntamento che mancava dal 2019 e che rappresenta l’ultimo grande evento prima del voto del 25 settembre. “Vedervi da qua è una cosa straordinaria – ha detto il leader del Carroccio dal palco -: mancavamo da 3 anni, in questo prato c’è voglia di libertà, lavoro, lotta e futuro. Qualche anno fa piantammo l’albero della vita, per ricordare all’inizio di queste splendide giornate chi non c’è più e ci segue ...

