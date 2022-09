La laica Germania che poi tanto laica non è Vedasi alla voce | crocifisso negli uffici pubblici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 settembre 2022) di Vittorio De Vecchi Lajolo Nel 2018 il governo turbo-cristiano-sociale della Baviera guidato da Markus Söder ha approvato una riforma dell’ordinamento della pubblica amministrazione bavarese (Bay-AGO) che introduce l’obbligo di esporre ilall’ingresso di ognio pubblico: “Nell’atrio di ognio pubblico deve essere esposto in maniera ben visibile unquale espressione della connotazione storica e culturale della Baviera.” (§ 28 Bay-AGO). Come se non bastasse, all’obbligo segue la (velata) minaccia. Il § 36 infatti recita: “Si raccomanda a comuni, circondari, distretti ed altre persone giuridiche di diritto pubblico di conformarsi al presente ordinamento.” (§ 36 Bay-AGO). Come era prevedibile, la norma è stata impugnata da privati cittadini e cosiddette “associazioni di tendenza” di ...