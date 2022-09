La Juve affonda a Monza, Lazio a valanga, Fiorentina ok (Di domenica 18 settembre 2022) Sprofondo Juventus che perde a Monza 1-0 e regala ai brianzoli la prima vittoria della loro storia in serie A. L'eroe del pomeriggio con un gol al 74' è Christian Gytkyaer. Per la Juventus follia di Angel di Maria che al 40' ha lasciato i suoi in dieci per un fallo di reazione.A Cremona ancora la coppia Milinkovic-Immobile protagonista per la vittoria, 4-0, della Lazio sulla Cremonese: grande assist del serbo per l'attaccante che di sinistro supera Radu dopo 7'. Al 21' il raddoppio sempre di Immobile su rigore, nel recupero del primo tempo il 3-0 di Milinkovic. Nella ripresa grandi occasioni per Sernicola, Immobile (due volte) e Valeri. Pedro al 79' sigla il pokerLa Fiorentina torna a vincere (2-0 al Monza) ad un mese esatto dall'ultima volta: le reti di Ikoné e Nico Gonzalez ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 settembre 2022) Sprofondontus che perde a1-0 e regala ai brianzoli la prima vittoria della loro storia in serie A. L'eroe del pomeriggio con un gol al 74' è Christian Gytkyaer. Per lantus follia di Angel di Maria che al 40' ha lasciato i suoi in dieci per un fallo di reazione.A Cremona ancora la coppia Milinkovic-Immobile protagonista per la vittoria, 4-0, dellasulla Cremonese: grande assist del serbo per l'attaccante che di sinistro supera Radu dopo 7'. Al 21' il raddoppio sempre di Immobile su rigore, nel recupero del primo tempo il 3-0 di Milinkovic. Nella ripresa grandi occasioni per Sernicola, Immobile (due volte) e Valeri. Pedro al 79' sigla il pokerLatorna a vincere (2-0 al) ad un mese esatto dall'ultima volta: le reti di Ikoné e Nico Gonzalez ...

