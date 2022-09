“La Giornata della pulizia mondiale”, ieri volontari in piazza per raccogliere cicche (Di domenica 18 settembre 2022) di Erika Noschese Mattinata all’insegna della sensibilizzazione e al rispetto dell’ambiente quella di ieri, in occasione della “Giornata della pulizia mondiale”, ovvero World Cleanup Day che ha visto insieme U.Di.Con con Retake Salerno e Voglio un mondo Pulito per la campagna cambiagesto. Partendo da piazza Vittorio Veneto, di fronte alla stazione di Salerno, dalle 9,30 i volontari si sono spostati lungo il Corso Vittorio Emanuele consegnando ai passanti fumatori dei raccoglicicche e raccogliere le cicche buttate per strada. Al termine della raccolta si è tenuto un momento di raccoglimento e meditazione yoga alla spiaggia di Santa Teresa. “Oggi ricorre la ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 18 settembre 2022) di Erika Noschese Mattinata all’insegnasensibilizzazione e al rispetto dell’ambiente quella di, in occasione”, ovvero World Cleanup Day che ha visto insieme U.Di.Con con Retake Salerno e Voglio un mondo Pulito per la campagna cambiagesto. Partendo daVittorio Veneto, di fronte alla stazione di Salerno, dalle 9,30 isi sono spostati lungo il Corso Vittorio Emanuele consegnando ai passanti fumatori dei raccoglilebuttate per strada. Al termineraccolta si è tenuto un momento di raccoglimento e meditazione yoga alla spiaggia di Santa Teresa. “Oggi ricorre la ...

