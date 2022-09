La folla impazzisce? E Giorgia Meloni scene mai viste prima | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 settembre 2022) Manca una settimana esatta al voto: domenica prossima, il 25 settembre, l'Italia è chiamata alle urne per le elezioni politiche. Per disegnare il prossimo governo. E non è certo un mistero, nonostante lo stop ai sondaggi scattato da una decina di giorni, che la favorita assoluta ècon i suoi Fratelli d'Italia, indicata finché sondaggi furono come l'elemento trainante della coalizione di centrodestra, data in netto vantaggio su tutte le altre forze in campo. Una campagna elettorale precisa, puntuale, quasi perfetta, quella della, che ha dovuto fronteggiare fango, attacchi, insulti e chi più ne ha più ne metta. E lo ha fatto senza scomporsi. E i risultati sembrano essere evidenti anche dai raduni diche accompagnano i suoi comizi, così gremiti da non trovare letteralmente uno spazio ...