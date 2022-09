La danza del destino sportivo: le Donne dell’Italvolley al Mondiale dopo gli Uomini iridati (Di domenica 18 settembre 2022) Stavolta, il cambio si è svolto al contrario. Se per gli Europei dello scorso anno furono le Donne dell’Italvolley a vincere per prime il titolo (leggi qui) e poi gli Uomini di De Giorgi (leggi qui), quest’anno dopo il trionfo ai Mondiali della Nazionale Maschile (leggi qui), quella Femminile si prepara a scrivere la storia come quella dei colleghi prima. E’ la danza dei calendari, come quella dei programmi delle Federazioni Internazionali e per l’Italia sembra anche quella del destino. I ragazzi di Coach De Giorgi hanno vinto il titolo domenica scorsa contro la Polonia e hanno scritto una pagina indimenticabile dello sport dopo 24 anni. Le ragazze di Coach Mazzanti, sognanti delle immagini dei loro distanti compagni di Nazionale, si raduneranno domani per preparare il ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 18 settembre 2022) Stavolta, il cambio si è svolto al contrario. Se per gli Europei dello scorso anno furono lea vincere per prime il titolo (leggi qui) e poi glidi De Giorgi (leggi qui), quest’annoil trionfo ai Mondiali della Nazionale Maschile (leggi qui), quella Femminile si prepara a scrivere la storia come quella dei colleghi prima. E’ ladei calendari, come quella dei programmi delle Federazioni Internazionali e per l’Italia sembra anche quella del. I ragazzi di Coach De Giorgi hanno vinto il titolo domenica scorsa contro la Polonia e hanno scritto una pagina indimenticabile dello sport24 anni. Le ragazze di Coach Mazzanti, sognanti delle immagini dei loro distanti compagni di Nazionale, si raduneranno domani per preparare il ...

