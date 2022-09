La Cucinotta torna sull’isola del ‘Postino’: è presidente del Procida Film Festival 2022 (Di domenica 18 settembre 2022) La decima edizione del Procida Film Festival 2022 prenderà il via a Procida (Na), presso la Sala “Procida Hall”, domani – lunedì 19 settembre – per concludersi sabato 24 settembre. Per l’occasione, con la nuova direzione artistica di Antonio De Feo, il cui intento è quello di riportare la kermesse a livelli internazionali, l’attrice Maria Grazia Cucinotta torna sull’isola di Arturo e de “Il Postino” in veste di presidente di giuria. Sono stati resi noti il calendario delle proiezioni delle 24 opere selezionate ed i nomi dei giurati. Il programma ufficiale della manifestazioneLunedì 19 Settembre 2022 Proiezioniore 17:00 Le Rendez-vous des Arts (Film d’animazione) – 10:00 Walter Rastelli – Italia Il Viaggio (Film ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 settembre 2022) La decima edizioneprenderà il via a Procida (Na), presso la Sala “Procida Hall”, domani – lunedì 19 settembre – per concludersi sabato 24 settembre. Per l’occasione, con la nuova direzione artistica di Antonio De Feo, il cui intento è quello di riportare la kermesse a livelli internazionali, l’attrice Maria Graziadi Arturo e de “Il Postino” in veste didi giuria. Sono stati resi noti il calendario delle proiezioni delle 24 opere selezionate ed i nomi dei giurati. Il programma ufficiale della manifestazioneLunedì 19 SettembreProiezioniore 17:00 Le Rendez-vous des Arts (d’animazione) – 10:00 Walter Rastelli – Italia Il Viaggio (...

