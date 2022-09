La Commissione Europea ha proposto di sospendere il trasferimento di alcuni fondi europei all’Ungheria (Di domenica 18 settembre 2022) sulla base del nuovo meccanismo che lega l’erogazione dei fondi al rispetto dello stato di diritto, approvato nel 2020 ma finora mai applicato. La Commissione Europea Leggi su ilpost (Di domenica 18 settembre 2022) sulla base del nuovo meccanismo che lega l’erogazione deial rispetto dello stato di diritto, approvato nel 2020 ma finora mai applicato. La

davcarretta : ??La Commissione europea propone di sospendere il 65 per cento di tre programmi operativi dei fondi della coesione p… - RobTallei : +++ La Commissione europea propone la sospensione di parte dei fondi di coesione per l'Ungheria +++ - davcarretta : Domenica la Commissione dovrebbe proporre di sospendere i fondi Ue all’Ungheria sulla base del meccanismo di condiz… - yassine01937035 : RT @RobTallei: +++ La Commissione europea propone la sospensione di parte dei fondi di coesione per l'Ungheria +++ - tizianorenzi : RT @RobTallei: +++ La Commissione europea propone la sospensione di parte dei fondi di coesione per l'Ungheria +++ -