La collezione di auto della famiglia reale è uno straordinario cocktail di vecchi e nuovi gioielli a motore (Di domenica 18 settembre 2022) La Regina Elisabetta II è stata una grande esperta di motori e amava le auto di lusso, in particolare le piaceva trasportare i dignitari in visita nella brughiera di Balmoral con la sua Land Rover. Durante la Seconda Guerra Mondiale era stata un'autista di ambulanze dell'esercito e aveva una certa padronanza nella manutenzione di un veicolo, visto che a 18 anni aveva seguito un corso di formazione per diventare meccanico. Fino alla sua morte e durante i suoi 70 anni di regno, la Regina è stata vista al volante quasi quanto sul sedile posteriore. Abbiamo dato un'occhiata ai garage dei palazzi reali per selezionare le vetture preferite dalla Regina e dalla sua famiglia: così abbiamo preparato un variegato cocktail costituito da limousine d'epoca, carrozze funebri su misura, moderne auto sportive e superbike. I modelli ...

