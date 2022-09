Kofi Kingston | “Io | Woods ed E Big E ameremmo partecipare ai film Marvel”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 18 settembre 2022) La WWE è diventata, nell’ultimo ventennio, una fucina di attori Hollywoodiani. Non solo il più famoso Dwayne “The Rock” Johnson, ma anche Batista, Jhon Cena, Sasha Banks. Oltre a questi, altri Wrestler hanno beneficiato di diversi cameo, qualche comparsata, ruoli di secondo piano, e persino delle serie tv a loro dedicate. Alla carovana, recentemente, ha dichiarato di volersi unire anche. Un ruolo adatto a lui Durante una intervista rilasciata a “TMZ Sport”, il membro dei New Day (tra il serio e il faceto) ha chiesto alla regia delBlack Panther, in produzione per Disney+, di fargli fare un provino per il cast., come credenziali, ha addotto la spiegazione che “Sono già in forma” e che “Sono nato della Madre Patria (Wakanda? nds), capite cosa intendo? Mettete il vostro ragazzo nello ...