Juventus, rosso Di Maria: la frase di Adani che farà infuriare Allegri (Di domenica 18 settembre 2022) Juventus da incubo contro il Monza. Arriva il commento sull'espulsione di Angel Di Maria, che ha condizionato il risultato finale della sfida. Avrebbe dovuto essere l'occasione per dare un segnale all'ambiente dopo le ultime delusioni, ma Monza-Juventus è terminata con l'ennesima sconfitta dei bianconeri. Zero punti in classifica e anche l'aggravante di dover fare a meno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

