Juventus | l’esonero di Allegri è l’unica soluzione | i segnali della squadra e i sostituti Inter-Inzaghi | la situazione

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 18 settembre 2022) La settima giornata del campionato di Serie A potrebbe risultare decisiva e regalare ribaltoni sul fronte allenatori. In particolar modo lapiù delicata è quella che riguarda la, reduce dall’ennesima pessima prestazione in campionato. E’ stato raggiunto il punto più basso con il ko contro il Monza, fermo ad un punto in classifica prima del match e ancora a secco di vittorie. La sconfitta contro il Monza rappresenta solo l’ultimo dei problemi per la, laha confermato l’involuzione del gioco, laè scollegata e i calciatori sono sembrati demotivati. Oggi lanon ha creato praticamente nulla contro unache non aveva mai vinto in campionato e conquistato solo un punto in cinque partite. Vlahovic è stato ancora una ...