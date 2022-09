Juventus, idea Tuchel per sostituire Allegri? La situazione (Di domenica 18 settembre 2022) Il futuro di Massimiliano Allegri è in bilico? La Juventus starebbe pensando a Tuchel per sostituire il tecnico Il futuro di Massimiliano Allegri è in bilico? La Juventus starebbe pensando a Tuchel per sostituire il tecnico. A scriverlo è Repubblica, secondo cui il nome del tedesco sarebbe spuntato in cima alla lista dei desideri qualora con il tecnico bianconero non si vedesse una svolta. A frenare il tutto ci sarebbero le cifre di ingaggio di Tuchel. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Il futuro di Massimilianoè in bilico? Lastarebbe pensando aperil tecnico Il futuro di Massimilianoè in bilico? Lastarebbe pensando aperil tecnico. A scriverlo è Repubblica, secondo cui il nome del tedesco sarebbe spuntato in cima alla lista dei desideri qualora con il tecnico bianconero non si vedesse una svolta. A frenare il tutto ci sarebbero le cifre di ingaggio di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Paolo_Bargiggia : ESCLUSIVA – Juventus, idea Conte per il post Allegri: i dettagli - andreamusso97 : RT @Gimax38: Mi par di capire che domani (e finché resterà #Allegri) saremo in pochi a tifare #Juve. Ho vissuto, tifato e smadonnato per la… - ZonaBianconeri : RT @CalcioNews24: In caso di addio di #Allegri la #Juve pensa a #Tuchel ?? - CalcioNews24 : In caso di addio di #Allegri la #Juve pensa a #Tuchel ?? - FiFoLucio : RT @Gimax38: Mi par di capire che domani (e finché resterà #Allegri) saremo in pochi a tifare #Juve. Ho vissuto, tifato e smadonnato per la… -