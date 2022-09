Juventus, Gazzetta dello Sport: “Intervista Allegri sgradita alla società, potrebbe essere multato” (Di domenica 18 settembre 2022) Ore tese in casa Juventus, visto che contro il Monza la squadra di Massimiliano Allegri non può più davvero sbagliare. E proprio il tecnico livornese potrebbe essere finito nell’occhio del ciclone in seguito all’Intervista concessa al Corriere della Sera e a Mario Sconcerti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, all’interno della dirigenza c’è chi non avrebbe gradito l’Intervista non concordata con la società e per l’allenatore bianconero potrebbe persino arrivare una multa. Il partito dei non Allegriani, riporta la rosea, cresce sempre più e anche all’interno del gruppo squadra alcuni giocatori non avrebbero apprezzato le parole di Max e sarebbero stupiti per alcune frasi dirette nei ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Ore tese in casa, visto che contro il Monza la squadra di Massimilianonon può più davvero sbagliare. E proprio il tecnico livornesefinito nell’occhio del ciclone in seguito all’concessa al Corriere della Sera e a Mario Sconcerti. Come riporta la, all’interno della dirigenza c’è chi non avrebbe gradito l’non concordata con lae per l’allenatore bianconeropersino arrivare una multa. Il partito dei nonani, riporta la rosea, cresce sempre più e anche all’interno del gruppo squadra alcuni giocatori non avrebbero apprezzato le parole di Max e sarebbero stupiti per alcune frasi dirette nei ...

