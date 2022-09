Juventus, espulsione di Di Maria: follia dell’argentino contro il Monza | VIDEO (Di domenica 18 settembre 2022) E’ in corso la partita tra Monza e Juventus, valida per il campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri conferma il periodo difficilissimo, contro una squadra in crisi e reduce da un cambio in panchina. I bianconeri hanno affrontato il primo tempo con tante defezioni, ma continua a mancare il gioco. Subito una tegola nel primo tempo, Di Maria ha perso la testa. Fallo di reazione dell’argentino e gomitata nei confronti di Izzo. La decisione dell’arbitro è stata inevitabile, cartellino rosso e bianconeri in 10. La partita per la Juventus è adesso in salita. STRAIGHT RED CARD DI Maria! Juventus angel di Maria psg former argentina pic.twitter.com/3uoXAoJkGS — Sohaib Just That (@SohaibJustThat) September 18, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 settembre 2022) E’ in corso la partita tra, valida per il campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri conferma il periodo difficilissimo,una squadra in crisi e reduce da un cambio in panchina. I bianconeri hanno affrontato il primo tempo con tante defezioni, ma continua a mancare il gioco. Subito una tegola nel primo tempo, Diha perso la testa. Fallo di reazionee gomitata nei confronti di Izzo. La decisione dell’arbitro è stata inevitabile, cartellino rosso e bianconeri in 10. La partita per laè adesso in salita. STRAIGHT RED CARD DIangel dipsg former argentina pic.twitter.com/3uoXAoJkGS — Sohaib Just That (@SohaibJustThat) September 18, ...

