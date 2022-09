Juventus, Christillin: “Allegri? E’ contraddittorio: a volte innervosisce” (Di domenica 18 settembre 2022) Evelina Christillin ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ cercando di analizzare il momento complicato della Juventus di Massimiliano Allegri. Questo il suo commento: “L’ho sentito parlare di Juve virtuale, ma ricordo che ha il monte ingaggi più alto della Serie A e quello è reale. Mi aspettavo molto di più da Allegri. Ci poteva stare una stagione di assestamento, ma questa estate ha contribuito in maniera determinante alla costruzione della rosa. Però non me la sento di dire che è tutta colpa sua: è diventato un parafulmine anche perché ha un modo di comunicare contraddittorio che a volte innervosisce”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Evelinaha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ cercando di analizzare il momento complicato delladi Massimiliano. Questo il suo commento: “L’ho sentito parlare di Juve virtuale, ma ricordo che ha il monte ingaggi più alto della Serie A e quello è reale. Mi aspettavo molto di più da. Ci poteva stare una stagione di assestamento, ma questa estate ha contribuito in maniera determinante alla costruzione della rosa. Però non me la sento di dire che è tutta colpa sua: è diventato un parafulmine anche perché ha un modo di comunicareche a”. SportFace.

