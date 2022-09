Juventus-Allegri | che tensione negli spogliatoi | il video spiazza i tifosi

Gazzetta_it : Juve, fallire la Champions costa più che esonerare Allegri - pisto_gol : Il #Monza che batte la #Juve dominando nel gioco, e con #Rovella-di proprietà della Juventus- migliore in campo, è… - tuttosport : #Allegri, basta alibi: anche il #Monza è senza #Pogba e #Chiesa... ?? - alesaltata : RT @GoalItalia: Juventus, è crisi nera: squadra senza identità, Allegri senza soluzioni ?? ?? ?? [??@romeoagresti] - diobannato : RT @giampdisan: Mettiamo che #Allegri salti domani e tutti contenti. Chi c'è da prendere? E non parlatemi di Tuchel per cortesia, parliamo… -

La prima, secca: "Cosa deve fare la Juve con". Due possibilità: andare avanti o licenziarlo. L'89% dei partecipanti al voto non ha dubbi: la Juve dovrebbe mandarlo via . La seconda domanda ...In diretta su TV PLAY abbiamo analizzato la situazione di Massimiliano: 'Laha chiesto al sostituto di prendere tempo'Il turno di Champions League rischia di lasciare molti strascichi in casa: dopo la sconfitta subita contro il Benfica, come ...Alla Juventus l'esonero di Allegri potrebbe essere l'ipotesi migliore dal punto di vista economico: spieghiamo cosa potrebbe succedere nelle casse del club.L'argentino della Juventus ha lasciato i compagni in dieci uomini già nel primo tempo. Il vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci, hai microfoni di Dazn ha parlato dopo la sconfitta della Juve co ...