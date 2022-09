Juve ko, Landucci: 'Rabbia tifosi giusta, testa bassa e pedalare. Rosso Di Maria? Izzo usa queste tattiche, ci è cascato...' (Di domenica 18 settembre 2022) La Juventus crolla a Monza, al termine della partita Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri (oggi squalificato), ha commentato a Dazn:... Leggi su calciomercato (Di domenica 18 settembre 2022) Lantus crolla a Monza, al termine della partita Marco, vice di Massimiliano Allegri (oggi squalificato), ha commentato a Dazn:...

JuventusUn : #Allegri sta per lasciare la #Juve? #Landucci conferma tutto, sentite cos’ha detto!?? - SoloMilan68 : Vista la sconfitta a Monza, ormai non c'e' piu' dubbio. La Juve per raddrizzare la stagione non puo' non esonerare Landucci. #LanducciOut - juve_magazine : JUVENTUS - Landucci: 'È un momento difficile, ora dobbiamo lavorare per migliorare' - AlfaPras : RT @NicoSchira: #Landucci a Dazn: “Espulsione di #DiMaria ha condizionato la gara: dobbiamo parlare poco e fare fatti. Nessuno di noi è con… - ZonaBianconeri : RT @EnzoMascolo2: Se al posto di #Landucci avessero mandato un pappagallo avrebbe elaborato concetti più articolati e originali. Ma che tri… -