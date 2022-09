Juve, Cuadrado: 'Siamo stati in momenti più difficili, ne usciremo da squadra' FOTO (Di domenica 18 settembre 2022) Il laterale colombiano della Juve Juan Cuadrado, squalificato e assente nella sfida persa a Monza, ha affidato ai propri social il suo pensiero:... Leggi su calciomercato (Di domenica 18 settembre 2022) Il laterale colombiano dellaJuan, squalificato e assente nella sfida persa a Monza, ha affidato ai propri social il suo pensiero:...

