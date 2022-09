Judo | Europei Junior 2022 | medaglia d’oro alla Francia nella prova a squadre | sconfitta la Turchia in finale

(Di domenica 18 settembre 2022) Ultimo atto dei Campionatidiche si conclude all’UNYP Arena di Praga (in Repubblica Ceca) con il trionfo della, dopo aver sconfitto inlacon un netto 4-0. Decisivo il punto portato a casa da Chloe Devictor nei -57 kg contro Ilayda Kocyigit. In precedenza la selezione transalpina aveva rischiato grosso in semicon la Georgia, avendo la meglio solo allo spareggio grazievittoria di Oceane Zatchi Bi nei +70 kg contro Marine Maisuradze. Alle spalle della, argento, completano il podio in terza posizione Georgia e Azerbaigian, che hanno battuto rispettivamente l’Ucraina (4-3) e la ...

messveneto : Asya Tavano è medaglia d’argento agli Europei juniores di judo: «È stata una giornata fantastica» - OA_Sport : #JUDO Risultati significativi arrivano nell'ultima giornata degli Eurojunior a Praga per gli azzurrini - Quot_Molise : Judo, il molisano Centracchio argento agli Europei Under 21 | - JudoTalk : RT @FijlkamOfficial: Luigi-Bright-Vincenzo-Sara: poker di medaglie azzurre agli Europei U21 - ematr_86 : Valerio ACCOGLI eliminato, sicuramente c'è match-fixing nel suo incontro -66kg, a domani con gli Europei Jr di Judo -

L'ultima medaglia per l'Italia è arrivata nei - 81 kg uomini dove Bright Maddaloni Nosa ha conquistato l'argento. Un grande percorso per il judoka italiano, capace di sconfiggere l'austriaco Bernd ...Nella stessa categoria di peso è arrivato un buon settimo posto per Chiara Zuccaro , capace di regolare la kosovara Debora Gjakova e la rumena Vanessa Tolea prima di cedere il passo con qualche ...Dopo i successi ottenuti ai Mondiali, gli azzurri juniores si superano anche nella rassegna continentale: 1 oro, 3 argenti e 3 bronzi. Non era mai successo prima ...